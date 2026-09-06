В Башкирии при пожаре в деревянном доме погибли трое детей

Сегодня в населённом пункте Амзя под Нефтекамском произошёл пожар в двухквартирном одноэтажном деревянном доме. Сигнал о пожаре на улице Южной поступил поздно вечером. На место оперативно выехали пожарные службы.
По данным пресс-службы МЧС по РБ, открытое горение ликвидировано на площади 50 квадратных метров. После тушения огня сотрудники МЧС России обнаружили тела троих детей.
Всего к тушению были привлечены 28 человек и 13 единиц техники.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Нефтекамска Рустэм Раянов.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин смерти, возгорания и условий, способствовавших произошедшему, сообщили в пресс-службе ведомства.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.