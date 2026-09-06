В Башкирии при пожаре в деревянном доме погибли трое детей

Сегодня в населённом пункте Амзя под Нефтекамском произошёл пожар в двухквартирном одноэтажном деревянном доме. Сигнал о пожаре на улице Южной поступил поздно вечером. На место оперативно выехали пожарные службы.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, открытое горение ликвидировано на площади 50 квадратных метров. После тушения огня сотрудники МЧС России обнаружили тела троих детей.

Всего к тушению были привлечены 28 человек и 13 единиц техники.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Нефтекамска Рустэм Раянов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин смерти, возгорания и условий, способствовавших произошедшему, сообщили в пресс-службе ведомства.