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09:53 (UTC+5), 09 Сентября 2026

В Башкирии произошел еще один лесной пожар

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

За прошедшие сутки в республике зафиксирован один новый лесной пожар.

Как сообщили в минлесхозе региона, в Тирлянском лесничестве горят 10 гектаров леса. Пожар продолжает распространяться, на его ликвидации работают 8 человек и две единицы техники.

Локализованы пожары в Абзелиловском (43,2 га), Зианчуринском (23 га), Зилаирском (5га) лесничествах.

В связи с прогнозируемым высоким классом пожарной опасности, с 8 по 28 сентября 2026 года вводится режим ограничения пребывания граждан в лесах. Запрет действует на территории Абзелиловского, Авзянского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Инзерского, Кананикольского, Кугарчинского, Тирлянского, Учалинского, Хайбуллинского лесничеств. Въезд транспорта в лесную зону также временно закрыт.

При обнаружении лесного пожара или задымления граждан просят сообщать на единый бесплатный номер лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу минлесхоза РБ: 8 (347) 218-14-14.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в ближайшие дни сохранится сухая и солнечная погода. 

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