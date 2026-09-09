В Башкирии произошел еще один лесной пожар

За прошедшие сутки в республике зафиксирован один новый лесной пожар.
Как сообщили в минлесхозе региона, в Тирлянском лесничестве горят 10 гектаров леса. Пожар продолжает распространяться, на его ликвидации работают 8 человек и две единицы техники.
Локализованы пожары в Абзелиловском (43,2 га), Зианчуринском (23 га), Зилаирском (5га) лесничествах.
В связи с прогнозируемым высоким классом пожарной опасности, с 8 по 28 сентября 2026 года вводится режим ограничения пребывания граждан в лесах. Запрет действует на территории Абзелиловского, Авзянского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Инзерского, Кананикольского, Кугарчинского, Тирлянского, Учалинского, Хайбуллинского лесничеств. Въезд транспорта в лесную зону также временно закрыт.
При обнаружении лесного пожара или задымления граждан просят сообщать на единый бесплатный номер лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу минлесхоза РБ: 8 (347) 218-14-14.
Ранее сообщалось, что в Башкирии в ближайшие дни сохранится сухая и солнечная погода.
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