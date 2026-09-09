В Башкирии открыли 8 детских центров в рамках нацпроекта «Семья»

9 сентября в Уфе Радий Хабиров на заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства дал старт работе 8 детских культурно-просветительских центров, созданных в рамках нацпроекта «Семья». Они открыты на базе пяти библиотек и культурно-досуговых учреждений в Уфе, Октябрьском, Сибае, Мишкинском, Ишимбайском, Уфимском районах и Национальной библиотеки РБ им. А.З. Валиди.

На оснащение детских центров выделено 31 млн рублей, из них 30,4 миллиона из федерального бюджета.

В детском центре посетители смогут проявить себя в творческих проектах, совместно создавать арт-объекты, разыгрывать сценарии и осваивать новые навыки в процессе игрового взаимодействия.

Особое внимание уделят патриотическому воспитанию, экологическому просвещению, развитию творческих способностей и цифровой грамотности детей.

Напомним, в 2026 году в отрасль культуры из федерального бюджета Башкирия получила 750 млн рублей, в 2,2 раза больше, чем в 2025-м.

В этом году будут капитально отремонтированы и модернизированы шесть организаций культуры: три муниципальные библиотеки в Уфе, Агидели и Илишевском районе, Дворец культуры имени Нажиба Асанбаева в Бакалинском районе, Сибайский государственный башкирский театр драмы имени Арслана Мубарякова, Нефтекамская государственная филармония. Также в этом году после капитального ремонта откроется Детская художественная школа в Салавате и клуб в селе Кинзебулатово Ишимбайского района.

Ранее Радий Хабиров подвел итоги модернизации культурной инфраструктуры.