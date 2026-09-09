Радий Хабиров подвел итоги модернизации культурной инфраструктуры

В республике продолжается масштабная модернизация культурной инфраструктуры. В этом году Башкирия привлекла из федерального бюджета около 750 миллионов рублей, что позволило реализовать ряд крупных проектов.

Как сообщил сегодня на заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства глава региона Радий Хабиров, открыты 8 детских культурно-просветительских центров и 3 современные модельные библиотеки. Началось строительство новой детской школы искусств в селе Верхние Киги.

Все детские школы искусств и колледжи полностью оснащены новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Проведен капитальный ремонт существующих учреждений.

«Башкортостан второй год лидирует по числу участников федеральной программы «Земский работник культуры». В этом году еще 59 специалистов приступили к работе в сельской местности», – отметил Радий Хабиров.

Идет активная модернизация республиканской киносети. В этом году ожидаются сразу четыре премьеры.

Театральные коллективы за полгода показали 826 спектаклей в десятках регионов, собрав аудиторию около 170 тысяч зрителей.

«Планируем разместить культурные пространства в Межвузовском студенческом кампусе, который мы сейчас достраиваем. Поручаю министерству проработать этот вопрос с участием творческих объединений», — сказал Глава республики.