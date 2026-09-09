Радий Хабиров подвел итоги модернизации культурной инфраструктуры

В республике продолжается масштабная модернизация культурной инфраструктуры. В этом году Башкирия привлекла из федерального бюджета около 750 миллионов рублей, что позволило реализовать ряд крупных проектов.
Как сообщил сегодня на заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства глава региона Радий Хабиров, открыты 8 детских культурно-просветительских центров и 3 современные модельные библиотеки. Началось строительство новой детской школы искусств в селе Верхние Киги.
Все детские школы искусств и колледжи полностью оснащены новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Проведен капитальный ремонт существующих учреждений.
«Башкортостан второй год лидирует по числу участников федеральной программы «Земский работник культуры». В этом году еще 59 специалистов приступили к работе в сельской местности», – отметил Радий Хабиров.
Идет активная модернизация республиканской киносети. В этом году ожидаются сразу четыре премьеры.
Театральные коллективы за полгода показали 826 спектаклей в десятках регионов, собрав аудиторию около 170 тысяч зрителей.
«Планируем разместить культурные пространства в Межвузовском студенческом кампусе, который мы сейчас достраиваем. Поручаю министерству проработать этот вопрос с участием творческих объединений», — сказал Глава республики.
Как сообщал ранее «Башинформ», заседание Совета началось с торжественной церемонии передачи личного архива Героя Советского Союза Георгия Платонова в республиканский музей Боевой Славы.
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