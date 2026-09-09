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13:46 (UTC+5), 09 Сентября 2026

Радий Хабиров подвел итоги модернизации культурной инфраструктуры

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

В республике продолжается масштабная модернизация культурной инфраструктуры. В этом году Башкирия привлекла из федерального бюджета около 750 миллионов рублей, что позволило реализовать ряд крупных проектов.

Как сообщил сегодня на заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства глава региона Радий Хабиров, открыты 8 детских культурно-просветительских центров и 3 современные модельные библиотеки. Началось строительство новой детской школы искусств в селе Верхние Киги.

Все детские школы искусств и колледжи полностью оснащены новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Проведен капитальный ремонт существующих учреждений.

«Башкортостан второй год лидирует по числу участников федеральной программы «Земский работник культуры». В этом году еще 59 специалистов приступили к работе в сельской местности», – отметил Радий Хабиров. 

Идет активная модернизация республиканской киносети. В этом году ожидаются сразу четыре премьеры.

Театральные коллективы за полгода показали 826 спектаклей в десятках регионов, собрав аудиторию около 170 тысяч зрителей.

«Планируем разместить культурные пространства в Межвузовском студенческом кампусе, который мы сейчас достраиваем. Поручаю министерству проработать этот вопрос с участием творческих объединений», — сказал Глава республики.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Как сообщал ранее «Башинформ», заседание Совета началось с торжественной церемонии передачи личного архива Героя Советского Союза Георгия Платонова в республиканский музей Боевой Славы.

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