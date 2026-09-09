Личный архив Героя СССР передали в музей Боевой Славы Башкирии

Георгий Фёдорович Платонов родился 4 апреля 1923 года в городе Хвалынске ныне Саратовской области, в семье служащего. Окончил Оренбургское кавалерийское училище, высшую офицерскую кавалерийскую школу. С июля 1943 года до Победы был командиром эскадрона 62-го гвардейского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии, которая была создана в феврале 1943 года на основе 112-й Башкавдивизии.

Георгий Платонов сражался на Западном и первом Белорусском фронтах, принимал участие в боях под Сычевкой и Ржевом, освобождении Белоруссии, Польши, в боях на территории Германии. Трижды ранен. За отвагу и мужество, проявленные в боях за освобождение польских городов Томашув, Янкув, Яроцин и при форсировании реки Одер, Георгию Федоровичу Платонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Также Георгий Федорович за боевые отличия и безупречную службу в Советской Армии награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы».

После войны служил военным комиссаром Марковского района. В 1968 году ушел в отставку. В 2000 году получил звание полковника. Ушел из жизни в октябре 2022 года в возрасте 99 лет.