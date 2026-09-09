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13:05 (UTC+5), 09 Сентября 2026

Личный архив Героя СССР передали в музей Боевой Славы Башкирии

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Сегодня в Уфе заседание Совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства началось с торжественной церемонии передачи личного архива Героя Советского Союза Георгия Платонова. Радий Хабиров передал его в Республиканский музей Боевой Славы.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Георгий Фёдорович Платонов родился 4 апреля 1923 года в городе Хвалынске ныне Саратовской области, в семье служащего. Окончил Оренбургское кавалерийское училище, высшую офицерскую кавалерийскую школу. С июля 1943 года до Победы был командиром эскадрона 62-го гвардейского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии, которая была создана в феврале 1943 года на основе 112-й Башкавдивизии.

Георгий Платонов сражался на Западном и первом Белорусском фронтах, принимал участие в боях под Сычевкой и Ржевом, освобождении Белоруссии, Польши, в боях на территории Германии. Трижды ранен. За отвагу и мужество, проявленные в боях за освобождение польских городов Томашув, Янкув, Яроцин и при форсировании реки Одер, Георгию Федоровичу Платонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Также Георгий Федорович за боевые отличия и безупречную службу в Советской Армии награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы».

После войны служил военным комиссаром Марковского района. В 1968 году ушел в отставку. В 2000 году получил звание полковника. Ушел из жизни в октябре 2022 года в возрасте 99 лет.

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