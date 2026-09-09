Стало известно, на кого чаще охотятся жители Башкирии

Об этом в интервью Центру управления республикой рассказал замминистра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев. По его информации, больше всего заявок от охотников поступает на лосей и медведей.

«Но основная охота идет на водоплавающую дичь, т. к. она открывается пораньше, с третьей субботы августа, и очень многие охотники берут на нее разрешения», — прокомментировал Биргулиев.

Как напомнил замглавы минэкологии, с 1 сентября 2025 года правила ужесточились — для получения охотничьего билета единого федерального образца нужно пройти обучение, сдать экзамен на знание охотминимума и подтвердить практические навыки безопасного обращения с оружием и ориентирования на местности.

«Экзамен проходит в виде тестирования. Будущему охотнику нужно правильно ответить минимум на 75 вопросов», — отметил он.

Напомним, в лесах Башкирии вводится ограничение посещений.