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17:09 (UTC+5), 09 Сентября 2026

Стало известно, на кого чаще охотятся жители Башкирии

С 15 сентября на территории Башкирии откроется охота на лосей всех возрастов, зайца и лису, а с 1 октября — на косуль.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Иван Вавилов

Об этом в интервью Центру управления республикой рассказал замминистра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев. По его информации, больше всего заявок от охотников поступает на лосей и медведей.

«Но основная охота идет на водоплавающую дичь, т. к. она открывается пораньше, с третьей субботы августа, и очень многие охотники берут на нее разрешения», — прокомментировал Биргулиев.

Как напомнил замглавы минэкологии, с 1 сентября 2025 года правила ужесточились — для получения охотничьего билета единого федерального образца нужно пройти обучение, сдать экзамен на знание охотминимума и подтвердить практические навыки безопасного обращения с оружием и ориентирования на местности.

«Экзамен проходит в виде тестирования. Будущему охотнику нужно правильно ответить минимум на 75 вопросов», — отметил он.

Напомним, в лесах Башкирии вводится ограничение посещений.

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