В лесах Башкирии вводится ограничение посещений

В связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории Абзелиловского, Авзянского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Инзерского, Кананикольского, Кугарчинского, Тирлянского, Учалинского, Хайбуллинского лесничеств в период с 8 по 28 сентября 2026 года вводится режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
Данная мера является вынужденной и направлена на обеспечение пожарной безопасности. Ограничения носят обязательный характер для всех категорий граждан, включая туристов и охотников. Исключение составляют лишь лица, осуществляющие мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в рамках действующих договоров аренды или купли-продажи лесных насаждений.
В период действия ограничений контроль будет осуществляться в усиленном режиме. Патрульно-маневренные группы переходят на круглосуточный мониторинг территорий лесного фонда для пресечения нарушений установленного режима.
Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан призывает жителей и гостей региона проявить сознательность и воздержаться от посещения лесных массивов. Напоминаем, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия ограничений влечет за собой административную и уголовную ответственность.
В случае ухудшения ситуации, режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств может быть продлен.
При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте по телефонам: Региональная диспетчерская служба минлесхоза Башкортостана 8 (347) 218-14-14; Прямая линия лесной охраны 8 (800) 100-94-00.
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