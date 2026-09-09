Медики Башкирии назвали самые лучшие месяцы для вакцинации

Медики подчеркивают: оптимальное время для прививки — сентябрь и октябрь, поскольку вакцинация, проведенная в эти месяцы, обеспечивает защиту на пике сезонной заболеваемости. Важно знать, что формирование устойчивого иммунитета занимает в среднем две-три недели после введения вакцины, поэтому откладывать процедуру не рекомендуется.

«Состав вакцин, по сравнению с прошлым сезоном, изменился. В него включены штаммы гриппа, которые будут преобладать в сезоне 2026-2027», — уточнили в мэрии Уфы и добавили, что вакцинация против гриппа по-прежнему остается самым надежным способом профилактики.

В предстоящем эпидсезоне традиционно планируется вакцинировать до 60% населения, а среди групп риска — не менее 75%. По оценке специалистов, именно такой уровень иммунизации позволяет существенно снизить риски массового распространения инфекции и тяжелых осложнений.

По национальному календарю профилактических прививок, приоритетными группами для вакцинации являются:

— дети с 6 месяцев;

— учащиеся 1–11 классов, а также студенты профессиональных и высших учебных заведений;

— работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы;

— беременные женщины;

— взрослые старше 60 лет;

— лица, подлежащие призыву на военную службу;

— люди с хроническими заболеваниями, включая патологии лёгких, сердечно‑сосудистые болезни, метаболические нарушения и ожирение.

Перед прививкой обязательна консультация врача. Он оценит состояние здоровья, учтет возможные противопоказания и подтвердит безопасность процедуры для конкретного человека. Медики призывают всех не откладывать вакцинацию и воспользоваться оптимальным окном в сентябре-октябре, чтобы встретить эпидемиологический сезон максимально защищенным.

Как ранее сообщал Башинформ, прививку можно сделать по месту регистрации или прикрепления. Записаться можно через портал «Госуслуги», по телефону горячей линии 122 либо через участкового терапевта.