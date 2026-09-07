В Башкирии стартовала сезонная вакцинация от гриппа

В этом сезоне планируется привить до 60% населения страны и не менее 75% граждан из групп риска.
В этом году защиту от гриппа полностью обновили. Вакцины будут работать против новых разновидностей: двух типов вируса А («Миссури» и «Дарвин») и одного типа B («Токио»)».
Чтобы встретить эпидемию во всеоружии, врачи рекомендуют пройти вакцинацию до конца октября. Иммунная защита после прививки сохраняется 8–12 месяцев.
В первую очередь вакцина от гриппа будет распределена для иммунизации детей и граждан старше 60 лет, сообщили в минздраве Башкирии.
Прививку можно сделать по месту регистрации или прикрепления. Записаться можно через портал «Госуслуги», по телефону горячей линии 122 либо через участкового терапевта.
Ранее врач из Башкирии раскрыла суть вакцинации.
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