Башкирский Благовещенск атаковали мухи

Благовещенск атакуют мухи. Местные жители жалуются на антисанитарию и говорят, что из-за насекомых невозможно открыть окна и даже просто находиться на улице. Нашествие мух они связывают с состоянием помётохранилища. Оно, по словам заявителей, находится в собственности городского поселения и эксплуатируется агропромышленным предприятием.

«Выехав на место, представители Народного фронта обнаружили, что побочные продукты животноводства выходят за пределы карты, растекаются по рельефу местности, образовывая зловонное болото. Сейчас на территории работает тяжёлая техника, разгребают накопившийся помёт. При этом люди отмечают, что принципиально ситуация пока не изменилась: секции остаются переполненными, проблема с мухами сохраняется», — отмечается в сообщении Народного фронта.

«Башинформ» обратился за комментарием в администрацию района.

«АО " Турбаслинские бройлеры» арендуют земельный участок у городского поселения город Благовещенск с видом разрешенного использования для размещения и хранения органических удобрений. По обращениям жителей сотрудники управления муниципального контроля и сельского хозяйства выезжали на площадку хранения побочных продуктов животноводства (ППЖ) несколько раз летом. Факта разлива ППЖ за территорию временного содержания пометохранилища не выявили. Службы птицефабрики дважды в месяц проводят обработку территории хранилища от насекомых, и на регулярной основе проводят буртовку и перемешивание ППЖ. Обращений граждан на увеличение количества мух в городе в администрацию района не поступало, — сообщил «Башинформу» начальник управления земельно-имущественных отношений и сельского хозяйства администрации Благовещенского района Рустам Рахимов. — Со своей стороны, сотрудники птицефабрики ежегодно подают уведомление в Россельхознадзор, обеспечивают ведение учета ППЖ отдельно от учета основной продукции и отходов, обеспечивают утверждение и соблюдение технических условий, а также проведение лабораторного контроля ППЖ в аккредитованной лаборатории. Ситуацию держим на контроле».

В управлении Росприроднадзора по Башкирии «Башинформу» сообщили, что выедут на место для объективной оценки.

«Эти жалобы появились не только сейчас, они уже были до этого. Если не ошибаюсь, в мае мы выезжали на место, на этот пруд с побочными продуктами животноводства и зафиксировали, что у них были прорывы. Они уже были восстановлены на тот момент, но следы остались. Мы выезжали с лабораторией, измеряли, проводили расчеты. Экологический ущерб составил тогда порядка пяти миллионов рублей», — сообщил «Башинформу» исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора по Башкирии Василий Муленков.

По словам Василия Муленкова, относительно недавно в адрес Росприроднадзора поступило обращение от Народного фронта, «по нему также запланирован выезд».

«Планируем поехать на этой неделе. Если обнаружим что-то отличное от того, что уже зафиксировано, то, соответственно, примем дополнительные меры», — добавил исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора по Башкирии.

Ранее уфимцы пожаловались в Народный фронт на ночные гонки на улице Ленина.