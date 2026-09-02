«Спать невозможно»: жители улицы Ленина в Уфе пожаловались на ночные гонки

Уфимцы, проживающие на улице Ленина (на участке от улицы Кирова до улицы Достоевского), обратились в Общероссийский народный фронт из-за транспортного шума. По словам горожан, с мая текущего года по ночам регулярно слышны резкие разгоны, торможения и громкий звук выхлопа автомобилей и мотоциклов. Чаще всего шум беспокоит жителей с 23.00 до 2.00.
Как сообщили в республиканском Народном фронте, местные жители предоставили видеозаписи, на которых видно, как транспорт резко разгоняется, совершает перестроения, а одни и те же транспортные средства неоднократно проезжают по этому участку.
При этом горожане продолжают фиксировать проезд мотоциклистов несмотря на установленный дорожный знак 3.5 «Движение мотоциклов запрещено». Также у активистов возникли вопросы к соблюдению скоростного режима.
Народный фронт обратился в администрацию города Уфы и ГАИ с просьбой оценить ситуацию и принять меры по пресечению ночных скоростных заездов. Активисты просят рассмотреть вопрос об организации дополнительного контроля скорости и соблюдения требований дорожного знака.
Ранее в Башкирии суд признал недействительными протоколы собраний жильцов.
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