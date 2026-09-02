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11:54 (UTC+5), 02 Сентября 2026

В Башкирии суд признал недействительными протоколы собраний жильцов

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о недействительности протокола собрания жильцов в Мелеузе, сообщили в Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Апелляционная инстанция Верховного суда РБ подтвердила законность решения Мелеузовского районного суда, признавшего недействительным протокол общего собрания собственников многоквартирного дома № 30 в 32-м микрорайоне Мелеуза. Разбирательство стало частью более широкого спора: ранее суды уже отменили протоколы собраний в 10 домах того же микрорайона, касавшихся выбора управляющей организации ООО «МЖЭУ № 1». Основанием во всех случаях послужили нарушения, выявленные Госкомитетом РБ по жилищному и строительному надзору.

Предметом очередного спора стал протокол внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома № 30 в 32‑м микрорайоне. Жители заявили, что собрание фактически не проводилось, а их голоса были учтены без согласия. Для подтверждения своей позиции собственники направили обращения через ГИС ЖКХ, авторизовавшись на портале «Госуслуги», и просили исключить их голоса из итогового подсчёта.

Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору провёл проверку, в том числе выборочный поквартирный опрос. Выяснилось, что собственники не заполняли письменные решения по повестке дня и не подтверждали подлинность подписей в листах голосования. Ключевым нарушением стало расхождение кворума: в протоколе заявлено 63,04% участия, тогда как реальный показатель составил 36,8% — ниже минимального порога в 50%, установленного частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса РФ. Это делает собрание неправомочным.

Между тем ООО «МЖЭУ № 1», избранное на спорном собрании в качестве управляющей организации, подало апелляционную жалобу. Компания настаивала, что не являлась инициатором собрания, была неправомерно привлечена к делу в качестве соответчика, а также ссылалась на пропуск срока оспаривания и отсутствие у Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору процессуального права на подачу иска.

Верховный суд Башкирии доводы управляющей организации отклонил. Указал, что основанием для обращения в суд послужили обращения собственников, по которым была проведена проверка и составлен акт с фиксацией нарушений. При этом обращения, направленные через ГИС ЖКХ с использованием подтверждённых учётных записей, признаны надлежащими доказательствами.

«Апелляционным определением от 1 июля 2026 года по делу № 33-12187/2026 решение Мелеузовского районного суда оставлено без изменения, жалоба ООО „МЖЭУ № 1“ — без удовлетворения», — подытожили в пресс-службе Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору.

Как ранее сообщал Башинформ, более 36,6 тысячи нарушений выявил Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору в 2025 году.

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