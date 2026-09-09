Бадра Гунба поблагодарил Главу Башкирии за погружение в каждый проект

Президент Абхазии Бадра Гунба, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа», оценил современный уровень взаимоотношений между Абхазией и Башкортостаном как беспрецедентный.
«Сегодня мы выстраиваем взаимоотношения практически во всех сферах. Конечно, это прежде всего транспортное взаимодействие: рейс Уфа – Сухум – это дополнительные возможности для сближения жителей, проживающих как в Республике Башкортостан, так и в Республике Абхазия. Также выстраиваем взаимоотношения на уровне молодёжной политики, культуры, экономики. Товарооборот между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия по итогам 2025 года увеличился в 15 раз. Это как раз говорит о том, что уровень взаимоотношений очень высокий, и мы намерены сохранять динамику, а в каких-то направлениях и наращивать. Так что считаю, что это дополнительные возможности, конечно же, которые созданы при поддержке и благодаря руководству Башкортостана. Лично Радий Фаритович задействован и погружается в каждое из этих направлений, за что мы благодарны руководству республики», – подчеркнул президент Абхазии.
Ранее Радий Хабиров подвел итоги сотрудничества Башкирии и Абхазии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.