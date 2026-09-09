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12:43 (UTC+5), 09 Сентября 2026

Бадра Гунба поблагодарил Главу Башкирии за погружение в каждый проект

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин

Президент Абхазии Бадра Гунба, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа», оценил современный уровень взаимоотношений между Абхазией и Башкортостаном как беспрецедентный.

«Сегодня мы выстраиваем взаимоотношения практически во всех сферах. Конечно, это прежде всего транспортное взаимодействие: рейс Уфа – Сухум – это дополнительные возможности для сближения жителей, проживающих как в Республике Башкортостан, так и в Республике Абхазия. Также выстраиваем взаимоотношения на уровне молодёжной политики, культуры, экономики. Товарооборот между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия по итогам 2025 года увеличился в 15 раз. Это как раз говорит о том, что уровень взаимоотношений очень высокий, и мы намерены сохранять динамику, а в каких-то направлениях и наращивать. Так что считаю, что это дополнительные возможности, конечно же, которые созданы при поддержке и благодаря руководству Башкортостана. Лично Радий Фаритович задействован и погружается в каждое из этих направлений, за что мы благодарны руководству республики», – подчеркнул президент Абхазии.

Ранее Радий Хабиров подвел итоги сотрудничества Башкирии и Абхазии. 

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