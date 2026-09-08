Жители Башкирии смогут увидеть Юпитер

Недавно Луна помогла увидеть Марс, а в среду, 9 сентября, рядом с ней можно будет заметить Юпитер.

Самая яркая звезда ночного неба взойдёт в 3.30 на востоке, за три часа до восхода Солнца, и исчезнет после рассвета. Луна взойдёт в 4 часа. Пара светил будет находиться невысоко над горизонтом, рассказали в Уфимском планетарии.