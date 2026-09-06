Жителям Башкирии рассказали, как увидеть Марс

Марс в сентябре виден ночью на востоке в созвездии Близнецов. Увидеть его поможет Луна, рассказали в Уфимском планетарии.

7 сентября Марс взойдёт в 00.54 на северо-востоке почти одновременно с Луной и всю ночь будет виден рядом с ней.

Выглядеть он будет вовсе не красным, а как не очень яркая жёлтая звездочка. Луна за четыре дня до новолуния превратится в тонкий серпик.

Ранее рассказывали: что можно увидеть на сентябрьском небе.