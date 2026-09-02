Что покажут звезды жителям Башкирии в сентябре

В уфимском городском планетарии рассказали о том, что будет с планетами и звездным небом в сентябре 2026 года.
У Венеры вечерняя видимость, но весь месяц она заходит на несколько минут позже Солнца и не видна на сумеречном небе. Движется по созвездию Девы.
У Меркурия вечерняя видимость, но заходит он почти вместе с Солнцем и весь месяц не виден. Движется по созвездиям Льва и Девы.
Юпитер в начале месяца восходит на северо-востоке в четыре часа ночи и в половине третьего – в конце месяца. Утром, как самая яркая звезда, виден не так высоко над горизонтом на востоке в созвездии Рака.
Марс восходит около часа ночи и ночью виден на востоке невысоко над горизонтом. Движется по созвездиям Близнецов и Рака.
Сатурн в начале месяца восходит в девять вечера, в конце месяца – в семь вечера. Ночью, как яркая звездочка, виден не так высоко над южным горизонтом в созвездии Кита, выделяясь яркостью среди окружающих его звезд. Перед рассветом виден на юго-западе.
Что касается созвездий, то на юге вечером низко над горизонтом видны созвездия Стрельца и Козерога. Высоко в небе расположены самые яркие и красивые созвездия летнего неба: Лебедь с Денебом, Лира с Вегой, Орел с Альтаиром. Альтаир, Денеб и Вега образуют летний треугольник. А между ними находятся самые маленькие созвездия: Лисичка, Стрела, Дельфин, Малый Конь, а ниже – созвездие Щита. На юго-западе располагаются большие по площади созвездия Змееносца и Геркулеса.
На востоке восходят созвездия Овна и Рыб, а выше видны созвездия осеннего неба Андромеда и Пегас. На северо-востоке поднимаются Персей и Кассиопея. Пять самых ярких звезд Кассиопеи образуют фигуру, напоминающую букву W.
На западе склоняются к горизонту созвездия: Волопас с самой яркой звездой северного полушария – Арктуром, Волосы Вероники, Северная Корона. И заходит за горизонт созвездие Весов.
Над северным горизонтом привлекает к себе внимание яркая звезда, висящая невысоко над горизонтом – это Капелла – главная звезда в созвездии Возничего. Над точкой севера находится Полярная звезда, принадлежащая созвездию Малой Медведицы. У горизонта малозаметное созвездие Рыси. На северо-западе раскинулся Большой Ковш созвездия Большой Медведицы.
Ранее Башинформ сообщал о том, что второй день сентября в Башкирии будет теплым.
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