Власти города Башкирии предупредили о новой схеме мошенников с медалями

Аферисты в городе Салавате начали обзванивать жителей по поводу вручения юбилейных медалей. Мэрия города сообщила, что все эти уведомления являются фейком.

Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, местные власти не запрашивают по телефону паспортные данные, СНИЛС или номера банковских карт, а также не рассылают СМС-коды для подтверждения получения медалей.

«Все подобные звонки — уловка злоумышленников. Вручение наград проводится только на официальных мероприятиях по именным приглашениям. Никаких „предварительных записей“ и „очередей“ по телефону не существует», — предупредили в мэрии Салавата.

Известно, что жертвами преступной схемы уже стали несколько пенсионеров. Жителей призвали не сообщать любые персональные данные незнакомцам и немедленно прекращать разговор при подозрительных вопросах. О таких фактах рекомендуют незамедлительно сообщать в полицию.

Ранее в МВД России рассказали, как аферисты «работают» с подростками.