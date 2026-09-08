Власти города Башкирии предупредили о новой схеме мошенников с медалями

Аферисты в городе Салавате начали обзванивать жителей по поводу вручения юбилейных медалей. Мэрия города сообщила, что все эти уведомления являются фейком.
Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, местные власти не запрашивают по телефону паспортные данные, СНИЛС или номера банковских карт, а также не рассылают СМС-коды для подтверждения получения медалей.
«Все подобные звонки — уловка злоумышленников. Вручение наград проводится только на официальных мероприятиях по именным приглашениям. Никаких „предварительных записей“ и „очередей“ по телефону не существует», — предупредили в мэрии Салавата.
Известно, что жертвами преступной схемы уже стали несколько пенсионеров. Жителей призвали не сообщать любые персональные данные незнакомцам и немедленно прекращать разговор при подозрительных вопросах. О таких фактах рекомендуют незамедлительно сообщать в полицию.
Ранее в МВД России рассказали, как аферисты «работают» с подростками.
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