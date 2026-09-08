В минпросвещения Башкирии объяснили причину утренних «пробок» в школах

Тему внедрения мер безопасности и утренних очередей в школах поднимали в очередном выпуске ток-шоу «Честно говоря».
Если при прохождении через металлодетектор возникают подозрения, охранник обязан проверить рюкзак школьника. В итоге очереди иногда доходят до настоящего столпотворения.
Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин привел в пример систему безопасности в аэропортах:
«Мы приходим за 2-2,5 часа до вылета. А родители подвозят детей на машине за 5-10 минут до урока. Если металлорамка „пропищала“, нам необходимо попросить показать портфель, рюкзак, не находится ли внутри что-то запрещенное», — отметил министр.
Он подчеркнул, что рекомендации с просьбой о своевременном утреннем приходе или приезде в школу, чтобы ребенка можно было безопасно завести, были разосланы во все родительские чаты.
«Какие бы сложности ни возникали, какие бы трудности ни испытывали родители, наверное, надо думать в первую очередь о том, что ребенок должен живым и здоровым вернуться после уроков домой. В школе большой контингент, КПП — один. Единственный выход из ситуации — чуть пораньше приводить ребенка в школу», — посоветовал председатель комитета Госсобрания — Курултая РБ по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Айбулат Хажин.
Напомним, Глава Башкирии потребовал уволить руководство Кушнаренковской школы. Администрация пыталась скрыть затяжной конфликт между школьниками.
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