В башкирском Сибае озвучили штрафы за нарушение противопожарного режима

В Сибае с 7 сентября и до особого распоряжения введён особый противопожарный режим, напомнили в мэрии. Режим предусматривает ряд запретов.

Нельзя разводить костры и сжигать мусор, траву и листву на придомовых территориях и в садоводческих товариществах, на землях сельхозназначения, вдоль дорог, в зонах рек и озёр, в городах и сёлах, на территориях предприятий и организаций, на свалках и полигонах ТБО.

Нельзя использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне. Исключение — общепит.

За нарушение последуют штрафы: гражданам 10-20 тыс. рублей, должностным лицам — 30-60 тыс. руб., ИП — 60-80 тыс. руб., юрлицам — 400-800 тыс. руб.

Ранее сообщали: за один день на юго-востоке республики произошло шесть природных пожаров.