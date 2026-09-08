В башкирском Сибае озвучили штрафы за нарушение противопожарного режима

В Сибае с 7 сентября и до особого распоряжения введён особый противопожарный режим, напомнили в мэрии. Режим предусматривает ряд запретов.
Нельзя разводить костры и сжигать мусор, траву и листву на придомовых территориях и в садоводческих товариществах, на землях сельхозназначения, вдоль дорог, в зонах рек и озёр, в городах и сёлах, на территориях предприятий и организаций, на свалках и полигонах ТБО.
Нельзя использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне. Исключение — общепит.
За нарушение последуют штрафы: гражданам 10-20 тыс. рублей, должностным лицам — 30-60 тыс. руб., ИП — 60-80 тыс. руб., юрлицам — 400-800 тыс. руб.
Ранее сообщали: за один день на юго-востоке республики произошло шесть природных пожаров.
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