В Башкирии потушили шесть природных пожаров

За прошедшие сутки чрезвычайные службы выезжали на тушение шести пожаров. Все они произошли в Зауралье. Один из них — лесной в Абзелиловском районе, и пять — в полях Абзелиловского, Баймакского, Зианчуринского и Хайбуллинского районов.

Всего с начала 2026 года возникло 22 очага лесных пожаров на общей площади более 112 га и 258 загораний сухой растительности на общей площади более 1446 га, сообщили в ГКЧС РБ.