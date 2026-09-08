В «Башинформе» прошло заседание правления Союза журналистов Башкирии

Сегодня в «Башинформе» состоялось выездное заседание правления Союза журналистов Республики Башкортостан. В обновлённом конференц-зале агентства собрались редакторы, журналисты республиканских и районных изданий, сетевых СМИ.
На встрече председатель организации Вадут Исхаков и главный редактор «Башинформа» Руслан Шарафутдинов поздравили коллег с Международным днём солидарности журналистов и пожелали плодотворной работы в информационном поприще.
В ходе мероприятия состоялось торжественное награждение дипломантов конкурсов Союза журналистов России, журналистов, побывавших в командировках на Донбассе, и вручение удостоверений новым членам союзов журналистов Башкирии и России.
Союз журналистов республики отметил членов творческой организации наградами, привезёнными из Сочи, с форума журналистов страны, куда не всем дипломантам удалось выехать, а также наградами с новых регионов страны, где с рабочими командировками побывали ряд журналистов.
Дипломы Союза журналистов России за лучшие произведения 2026 года вручили специальному корреспонденту телерадиокомпании «Башкортостан» Гузель Ситдиковой, специальному корреспонденту ГТРК «Башкортостан» Алсу Зариповой и главному редактору газеты «Огни Агидели» Ирине Вильдановой.
В конкурсе «10 лучших газет России» дипломы получили семь изданий. Наград в различных номинациях удостоены главный редактор «Стерлитамакского рабочего» Алексей Матвеев, главный редактор «Сельских нив» Альбина Коваленко, главный редактор «Зианчуринских зорь» Виктория Куянова, главный редактор «Бакалинских зорь» Валентина Шакирова, главный редактор «Восхода» Ольга Киселева и главный редактор «Пути Октября» Елена Мазиева. Также специальный диплом «Лучший глава района» вручили главе администрации Стерлитамакского района Рите Самигуллиной.
Благодарностью Союза журналистов Донецкой Народной Республики удостоены главный редактор журнала «Акбузат» Лариса Абдуллина, специальный корреспондент студии телевидения ТРК «Башкортостан» Ильдар Байбулатов, председатель Союза журналистов республики и главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков, контент-менеджер издательского дома «Башинформ» Розалия Нургалиева и водитель ТРК «Башкортостан» Иван Шабрин.
По традиции Союз журналистов республики ежегодно принимает в свои ряды порядка 30-40 человек. Только что на заседании правления Союза были приняты в наши ряды новые члены. Билеты получили редактор детско-юношеского телеканала «Тамыр» Гульназ Ишемгулова, редактор программы «Сәңгелдәк» Зульфия Даянова и комментатор Гульфия Раянова этого же канала, диктор радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» Елена Станкевич, специалист пресс-службы минэкономразвития Башкирии Виктория Егорова, заместитель главного редактора службы новостей ТРК «Башкортостан» Айнур Кабиров, корреспондент филиала ГТРК «Башкортостан» Надежда Марьина.
«Коллеги, сегодня, в этот памятный день, мы пригласили вас в этот обновлённый красочный зал „Башинформа“, чтобы вы почувствовали праздник и пообщались друг с другом. Поздравляем с заслуженными наградами. Ваш труд имеет огромное значение. Вы пишете статьи, ведёте репортажи. Некоторые из вас выезжали в зону специальной военной операции, причём неоднократно. Мы ценим ваш труд, стремление поддержать тех, кто защищает нашу Родину», — сказал Вадут Исхаков.
Напомним, в этом году Союз журналистов Башкирии отметил 105-летие со дня основания. Подробнее в этой публикации «Башинформа».
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