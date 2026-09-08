В «Башинформе» прошло заседание правления Союза журналистов Башкирии

Союз журналистов республики отметил членов творческой организации наградами, привезёнными из Сочи, с форума журналистов страны, куда не всем дипломантам удалось выехать, а также наградами с новых регионов страны, где с рабочими командировками побывали ряд журналистов.

Дипломы Союза журналистов России за лучшие произведения 2026 года вручили специальному корреспонденту телерадиокомпании «Башкортостан» Гузель Ситдиковой, специальному корреспонденту ГТРК «Башкортостан» Алсу Зариповой и главному редактору газеты «Огни Агидели» Ирине Вильдановой.

В конкурсе «10 лучших газет России» дипломы получили семь изданий. Наград в различных номинациях удостоены главный редактор «Стерлитамакского рабочего» Алексей Матвеев, главный редактор «Сельских нив» Альбина Коваленко, главный редактор «Зианчуринских зорь» Виктория Куянова, главный редактор «Бакалинских зорь» Валентина Шакирова, главный редактор «Восхода» Ольга Киселева и главный редактор «Пути Октября» Елена Мазиева. Также специальный диплом «Лучший глава района» вручили главе администрации Стерлитамакского района Рите Самигуллиной.

Благодарностью Союза журналистов Донецкой Народной Республики удостоены главный редактор журнала «Акбузат» Лариса Абдуллина, специальный корреспондент студии телевидения ТРК «Башкортостан» Ильдар Байбулатов, председатель Союза журналистов республики и главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков, контент-менеджер издательского дома «Башинформ» Розалия Нургалиева и водитель ТРК «Башкортостан» Иван Шабрин.