В Сочи презентовали документальный фильм про башкирского писателя-сатирика

— Мы рады, что форум посетил известный не только в России, но и за её пределами, писатель Марсель Салимов, — отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. – Он писал юмористические стихи даже на французском, когда узнал об этом — был восхищён.

Соловьев напомнил, что Марсель Салимов долгие годы возглавлял Союз журналистов Башкортостана и вошёл в историю журналистского движения.

Марсель Салимов — народный писатель Башкортостана, обладатель множества международных премий (например, «Алеко» в Болгарии, имени Сергея Михалкова в СНГ, имени Николая Гоголя на Украине), а также почётных званий «Золотое перо России», «Посол мира» (Германия), «Лучший поэт» (Китай), «Отец сатиры тюркских народов XXI века» (Казахстан). В 2026 году Марселю Салимову было присвоено почётное звание «Легенда российской журналистики» за заслуги в развитии отечественных СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность. Всего опубликовал 50 книг. «С улыбкой по всему миру» переведена на 22 языка мира.

— Несмотря на преклонный возраст, Марсель Салимов ведёт активную профессиональную деятельность. Он ездил в зону СВО, поддерживал наших бойцов. Для них встречи с известными людьми очень важны, тем более что Марсель — майор Советской армии. По итогам поездки ждём от него поэму, посвящённую происходящим событиям, — поделился председатель Союза журналистов Башкортостана Вадут Исхаков.

На встрече писатель рассказал о себе в присущей ему юмористической манере и прочитал свои стихи.

Фильм «Со смехом по всему свету» вскоре покажут на телеканалах республики. Проект создали при поддержке Фонда президентских грантов.

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