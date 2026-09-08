Соцконтракт в Башкирии: многодетные семьи и участники СВО получат приоритет

Ключевое нововведение — установление приоритетного порядка заключения социального контракта. В первую очередь помощь получат многодетные семьи, семьи с детьми, участники специальной военной операции и члены их семей.

Также расширен и сам круг получателей. Теперь на соцконтракт могут претендовать ветераны боевых действий, уволенные с военной службы и признанные безработными или ищущими работу. Им помощь оказывается без оценки среднедушевого дохода, однократно и только при наличии рекомендации от фонда «Защитники Отечества». Право на заключение контракта может быть передано супруге, если сам ветеран признан инвалидом I или II группы.

Кроме того, уточнены сроки действия социального контракта в зависимости от вида помощи: на поиск работы — до 9 месяцев, на открытие своего дела или ведение личного подсобного хозяйства — до 12 месяцев, на преодоление трудной жизненной ситуации — до 6 месяцев.

Помимо прочего документ ускоряет процесс принятия решений: общий срок рассмотрения заявления теперь составляет 10 рабочих дней. А также расширяет перечень приоритетных направлений для предпринимательской деятельности — в него вошли 21 направление, включая IT, медицину, культуру и социальную сферу.

Ранее более 22 тысяч льготников Башкирии изменили способ получения соцуслуг.