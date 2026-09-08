Более 22 тысяч льготников Башкирии изменили способ получения соцуслуг

С начала года больше 22 тысяч жителей Башкирии решили поменять способ получения социальной помощи. Для тех, кто еще не определился, напоминаем — заявления принимаются до 1 октября. Новый вариант начнёт действовать с января 2027 года.
По данным отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан, на сегодняшний день в регионе живут более 354 тысяч федеральных льготников — это люди с инвалидностью, дети-инвалиды, ветераны войны и боевых действий, чернобыльцы и другие.
Более 38% из них пользуются набором в натуральной форме, то есть получают лекарства, путёвки в санатории и бесплатный проезд. Остальные получают денежный эквивалент услуг. Если текущий способ получения НСУ устраивает, подавать заявление не требуется — он сохранится автоматически.
Стоимость набора социальных услуг в 2026 году составляет 1825,25 рубля в месяц. Из них 1405,85 рубля направляются на лекарственное обеспечение, 217,48 рубля — на санаторно-курортное лечение, 201,92 рубля — на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. При этом льготник может сохранить право на те услуги, которыми действительно пользуется, а за остальные получать выплату.
Заявление на изменение способа получения соцуслуг можно подать онлайн через портал «Госуслуги», в МФЦ или в отделении СФР по РБ по месту жительства.
Ранее в Башкирии посчитали экономически активное население.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.