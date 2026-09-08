Более 22 тысяч льготников Башкирии изменили способ получения соцуслуг

С начала года больше 22 тысяч жителей Башкирии решили поменять способ получения социальной помощи. Для тех, кто еще не определился, напоминаем — заявления принимаются до 1 октября. Новый вариант начнёт действовать с января 2027 года.

По данным отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан, на сегодняшний день в регионе живут более 354 тысяч федеральных льготников — это люди с инвалидностью, дети-инвалиды, ветераны войны и боевых действий, чернобыльцы и другие.

Более 38% из них пользуются набором в натуральной форме, то есть получают лекарства, путёвки в санатории и бесплатный проезд. Остальные получают денежный эквивалент услуг. Если текущий способ получения НСУ устраивает, подавать заявление не требуется — он сохранится автоматически.

Стоимость набора социальных услуг в 2026 году составляет 1825,25 рубля в месяц. Из них 1405,85 рубля направляются на лекарственное обеспечение, 217,48 рубля — на санаторно-курортное лечение, 201,92 рубля — на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. При этом льготник может сохранить право на те услуги, которыми действительно пользуется, а за остальные получать выплату.

Заявление на изменение способа получения соцуслуг можно подать онлайн через портал «Госуслуги», в МФЦ или в отделении СФР по РБ по месту жительства.

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