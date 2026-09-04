В Башкирии посчитали экономически активное население

По данным выборочного обследования Башстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле – июне 2026 года превысила 1,942 млн человек.

Из них почти 1,914 млн человек или 98,5% классифицировались как занятые экономической деятельностью. Еще 28,6 тысячи (1,5%) – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. То есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь – июнь 2026 года достигла 77 962 рублей, в июне – 81 157 рублей.