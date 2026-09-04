В Башкирии назвали размер средней зарплаты

По данным Башстата, в Башкирии среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь – июнь 2026 года достигла 77 962 рублей, в июне – 81 157 рублей. Это на 8,6% и 6,5% соответственно выше, чем в аналогичном периоде 2025 года. При этом реальная начисленная зарплата в республике выросла за это время на 2,6% и 1% соответственно.

Как сообщал ранее Башинформ, в целом за январь – декабрь прошлого года средняя зарплата в республике превысила 74 390 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда зарплаты работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.

Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.

Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.