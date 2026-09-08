Настурция поможет очистить почву от нефтешламов - ученые Башкирии

Уфимский университет науки и технологий, входящий в Евразийский НОЦ, разрабатывает технологию «зеленого щита» для очистки земли от нефти, сообщили в госкомитете РБ по науке и высшему образованию. Проект соответствует задачам Десятилетия науки и технологий.
Россия добывает более 500 миллионов тонн нефти ежегодно. Из-за разливов почва пропитывается токсичными отходами на десятилетия. Традиционные способы очистки дороги, энергозатратны и часто просто закапывают грязь глубже, создавая новые очаги загрязнения.
Ученые предложили метод фиторемедиации — очистку почвы с помощью растений. Долгое время считалось, что там, где пролилась нефть, ничего не растет из-за высокой токсичности. Однако исследователи вуза опровергли это.
Доценты и студенты проверили больше 30 видов декоративных культур. Самыми живучими оказались: настурция, декоративные формы подсолнечника, календула, ипомея.
В связке с ними ученые используют аборигенные штаммы бактерий Rhodococcus, Acinetobacter и Bacillus. Эти микробы выделяют ферменты, которые расщепляют сложные молекулы нефти до обычной воды и углекислого газа.
Главная задача биотехнологов на ближайшие годы — составить точные пары «растение-микроорганизм» для разных типов почв и климатических зон России.
Ранее ученые Башкирии разработали нагреватели для работы при 1200 °C.
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