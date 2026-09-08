Лесной пожар в Учалинском районе Башкирии ликвидировали

Возгорание в Ильтибановском участковом лесничестве Учалинского лесничества ликвидировано, сообщили в минлесхозе республики.
Площадь возгорания составила 6,3 гектара. На тушении были задействованы 12 пожарных при поддержке 6 единиц техники.
Населенные пункты и объекты экономики не пострадали, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в лесах Башкирии тушат 6 очагов возгораний.
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