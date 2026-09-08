10 тысячам школьников Башкирии помогли собраться в школу

В республике подвели итоги ежегодной благотворительной кампании, направленной на поддержку семей перед началом учебного года. Помощь оказана в рамках национального проекта «Семья».
Поддержку получили почти 9,5 тысячи детей из более чем 5,7 тысячи семей, сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения региона. В их числе свыше двух тысяч детей участников специальной военной операции.
Общая стоимость собранных рюкзаков, формы и канцелярии составила почти 14,8 миллиона рублей.
К инициативе присоединились более 1,3 тысячи жителей и организаций республики.
«Люди приносят вещи и покупают рюкзаки не для отчета, а потому что хотят помочь. Итог — почти 10 тысяч детей пошли в школу с новыми тетрадками и формой. Для многих семей это серьезное подспорье», — отметила и. о. директора республиканского ресурсного центра «Семья» Ангелина Девятерикова.
Ранее сообщалось, что сегодня в школах Башкирии проходит сдача ЕГЭ по математике в дополнительный период.
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