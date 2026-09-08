В школах Башкирии сегодня сдают ЕГЭ по математике в дополнительный период

Экзамен сдают более 5 тысяч участников. Для этого развернуты 263 пункта в 82 регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом.
В отличие от профильного уровня, базовая математика оценивается по традиционной пятибалльной системе. Для получения аттестата о среднем общем образовании участнику необходимо набрать не менее 3 баллов.
Дополнительный период предназначен для выпускников, которые не смогли присутствовать на основных экзаменах по уважительным причинам или не преодолели минимальный порог баллов.
В Башкирии средний балл ЕГЭ 9 предметов оказался выше показателей в РФ, сообщал ранее «Башинформ».
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