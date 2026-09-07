Житель Башкирии выиграл квартиру стоимостью 10 млн рублей

Участник приобрел свой счастливый билет в точке продаж «Столото» в селе Раевский. В рамках тиража среди участников разыграли 10 квартир по 10 миллионов рублей: 10 счастливчиков выиграли по квартире, в том числе житель республики.
По итогам первого осеннего розыгрыша по квартире выиграли два участника из Москвы, три участника из Московской области, три счастливчика из Свердловской области, по одному участнику из Башкортостана и Томской области.
Ранее в Уфе вторичные квартиры перестали дешеветь.
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