В Уфе вторичные квартиры перестали дешеветь

В августе средняя вторичная квартира в Уфе доросла в цене почти до 7 млн руб. (6,99 млн). Показав в июле небольшой откат, средняя стоимость вновь пошла вверх, прибавив 1,8%. Аналогичная прибавка (+1,8%) и у квадратного метра «вторички» — 135,56 тыс. руб.
Цены на вторичном рынке в этом году подрастают ни шатко ни валко, не порождая каких-то особенных сенсаций. Но если до апреля этот рост опережал динамику на первичном рынке, то сейчас снова отстает. Предложение и тут, и там выросло всего на 3%, и всё сейчас говорит о периоде застоя. ОживлеСредняние спроса и роста цен мы ожидаем к концу года, — комментируют эксперты платформы «Мир квартир».
Средняя новостройка между тем доросла до 8,2 млн руб.
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