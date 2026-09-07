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15:43 (UTC+5), 07 Сентября 2026

В Уфе завершается монолитное строительство Межвузовского кампуса

Межвузовский кампус в столице Башкортостана вступает в финальную стадию строительства. Как отметил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, масштаб проекта уже становится заметен всем жителям при подъезде к городу.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
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В настоящее время все монолитные работы на объекте полностью завершены, сообщил глава кабмина. Ведется остекление башен «Дельта-1» и «Дельта-2», параллельно закрываются остальные корпуса.

Параллельно с фасадными работами запущены отделочные и инженерные работы внутри зданий. До 30 сентября планируется завершить обустройство прилегающей территории.

На строительной площадке ежедневно трудятся более тысячи специалистов. Премьер-министр подчеркнул, что сдача объекта запланирована на декабрь этого года. Кампус будет передан студентам полностью готовым для проживания, учебы и научной деятельности — со всей необходимой мебелью, оборудованием и инфраструктурой.

«Еще недавно здесь был только проект. Сегодня он уже меняет силуэт Уфы. И совсем скоро станет пространством, где наши студенты будут не только учиться, но и жить, заниматься наукой, создавать новые проекты и работать вместе», — написал в соцсетях Андрей Назаров. 
Видео: Андрей Назаров | канал в МАХ
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Ранее «Башинформ» побывал на стройке кампуса.

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