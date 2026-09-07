В Уфе завершается монолитное строительство Межвузовского кампуса

В настоящее время все монолитные работы на объекте полностью завершены, сообщил глава кабмина. Ведется остекление башен «Дельта-1» и «Дельта-2», параллельно закрываются остальные корпуса.

Параллельно с фасадными работами запущены отделочные и инженерные работы внутри зданий. До 30 сентября планируется завершить обустройство прилегающей территории.

На строительной площадке ежедневно трудятся более тысячи специалистов. Премьер-министр подчеркнул, что сдача объекта запланирована на декабрь этого года. Кампус будет передан студентам полностью готовым для проживания, учебы и научной деятельности — со всей необходимой мебелью, оборудованием и инфраструктурой.

«Еще недавно здесь был только проект. Сегодня он уже меняет силуэт Уфы. И совсем скоро станет пространством, где наши студенты будут не только учиться, но и жить, заниматься наукой, создавать новые проекты и работать вместе», — написал в соцсетях Андрей Назаров.