В Уфе закрасили более 60 граффити с рекламой наркотиков

За время мероприятия участники закрасили более 60 запрещённых надписей на стенах домов и заборах города. Как отметили в МВД по РБ, такие действия крайне важны для предотвращения вовлечения молодёжи в наркопотребление: даже мимолётный интерес к подобной информации может разрушить жизнь человека.

Все выявленные адреса и ссылки будут направлены в Роскомнадзор для блокировки ресурсов.

В полиции подчеркнули, что всегда оперативно реагируют на сообщения граждан о появлении подобных надписей — каждый сигнал проверяется и не остаётся без внимания. Подобные антинаркотические рейды проводятся регулярно, и правоохранительные органы призывают жителей республики активно помогать в этой общей борьбе.

Ранее жителя Башкирии осудили условно за нападение на полицейских.