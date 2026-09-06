Житель Башкирии осуждён условно за нападение на полицейских

Мелеузовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
В суде установлено, что в июне текущего года сотрудники вневедомственной охраны остановили автомобиль «Лада Калина» под управлением местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Водителю предложили дождаться сотрудников Госавтоинспекции для прохождения освидетельствования.
Не желая выполнять требования, мужчина попытался скрыться, отталкивал полицейских и нанёс им удары руками в область лица и рук. Подсудимый признал вину.
Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.
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