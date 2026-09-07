В Уфе ИП заплатит вдвое больше за сорванное обучение

Как сообщили в пресс-службе ведомства, весной 2025 года местный житель заключил договор с индивидуальным предпринимателем на 132 занятия стоимостью 151 500 рублей и внес предоплату в размере 121 200 рублей. Однако предприниматель в одностороннем порядке прекратил обучение. Попытка потребителя осенью расторгнуть договор и вернуть средства за 76 непроведенных занятий через претензию провалилась.

В ходе судебного разбирательства эксперты ведомства подготовили заключение в защиту прав гражданина. Ленинский районный суд поддержал позицию регионального Роспотребнадзора. По решению инстанции недобросовестный предприниматель обязан выплатить потребителю порядка 365 296 рублей. В эту сумму вошли: возврат остатка стоимости курса — 87 227 рублей; компенсация морального вреда — 10 тысяч рублей; расходы на оплату услуг представителя — 50 тысяч рублей; штраф за отказ удовлетворить требования добровольно — 218 069 рублей.

Жителям республики в ведомстве напомнили, что при столкновении с нарушением потребительских прав можно обратиться за консультацией на горячую линию Роспотребнадзора: 8-800-77-50-170.

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