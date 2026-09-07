В Уфе суд взыскал с дроппера более 5 млн рублей в пользу пенсионерки

По данным надзорного ведомства, неизвестные мошенники под видом менеджеров инвестиционной площадки похитили сбережения у 69-летней женщины в ноябре–декабре 2024 года. Злоумышленники убедили ее перевести деньги под предлогом заработка в интернете. Средства поступили на счет дроппера, который передал свои банковские данные преступникам.
После возбуждения уголовного дела прокуратура направила иск о взыскании незаконно полученной суммы. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Для обеспечения выплаты на банковский счет ответчика наложили арест. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее в Башкирии на мать четверых детей незаконно оформили заем.
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