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15:42 (UTC+5), 07 Сентября 2026

В Башкирии на мать четверых детей незаконно оформили заем

Прокуратура Мишкинского района провела проверку по обращению местной жительницы, являющейся многодетной матерью, о совершении мошеннических действий.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в декабре 2025 года неустановленные лица, используя персональные данные 37-летней женщины, воспитывающей четверых детей, оформили договор займа в микрофинансовой организации на сумму 10 тысяч рублей.

Позже деньги были похищены злоумышленниками, а погашение долга являлось обязанностью заявительницы. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании данного соглашения недействительным. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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