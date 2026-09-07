В Башкирии на мать четверых детей незаконно оформили заем

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в декабре 2025 года неустановленные лица, используя персональные данные 37-летней женщины, воспитывающей четверых детей, оформили договор займа в микрофинансовой организации на сумму 10 тысяч рублей.
Позже деньги были похищены злоумышленниками, а погашение долга являлось обязанностью заявительницы. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании данного соглашения недействительным. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
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