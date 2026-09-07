Как одна фраза лишила студентку из Башкирии более 3,5 млн рублей

В полицию Благоварского района обратилась 19-летняя учащаяся колледжа. Девушка сообщила о хищении крупной суммы денег и призналась, что стала жертвой обмана.

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, в начале июля студентке написали злоумышленники в мессенджере. Они представились работодателями и предложили легкий заработок на оценке товаров. После того как девушка заинтересовалась вакансией, к разговору подключился лжесотрудник Росфинмониторинга. Он заявил о якобы выявленных нарушениях и пригрозил потерпевшей уголовной ответственностью за «хранение иностранной валюты на счетах». Под этим предлогом аферисты убедили ее перевести все средства на «безопасные счета».

Испугавшись последствий, 19-летняя девушка оформила кредит на 50 тысяч рублей и заняла у родственников еще более 3,5 миллиона рублей. Все деньги она отправила на сторонние счета. Когда лжесотрудники перестали выходить на связь, студентка поняла, что лишилась всех денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее Башинформ сообщал о том, как мошенники ловят жертв в свои сети.