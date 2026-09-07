В городе Башкирии после сигнала жителя отремонтировали дорогу

Дорогу на улице Победы в Янауле попросил обновить один из горожан, который оставил комментарий в соцсетях. Его обращение 17 августа зафиксировали информсистемы Центра управления республикой, после чего жалобу направили в администрацию Янаульского района.

По данным ЦУР Башкортостана, местные власти провели аукцион и выбрали подрядчика, который приступил к ремонту объекта. Дорогу привели в порядок в сентябре, а также расширили тротуар и нанесли разметку для пешеходов.

Напомним, ранее Глава Башкирии поручил решить вопрос с дорогой в поселке Московка.