Хабиров поручил решить вопрос с дорогой в поселке Московка

На оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе Глава республики Радий Хабиров поручил региональному минтрансу решить вопрос с дорогой на территории поселка Московка в городе Октябрьском.
«Люди ко мне подошли и пожаловались на дорогу. Суммы там небольшие, вполне возможно, в этом году ее сделаем», — прокомментировал Хабиров.
Как добавил Глава РБ, нужно проработать проект расширения улицы Центральной.
«Там большой проект у них, надо подумать, может быть, в несколько присестов этим заняться», — отметил Хабиров.
Ранее руководитель региона в Октябрьском оценил работу Дома Юнармии и волонтёров СВО.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.