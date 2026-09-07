В Башкирии конфискованные у пьяных водителей автомобили передали в зону СВО

Очередную партию транспортных средств, изъятых по решениям суда и обращенных в доход государства, передали для нужд специальной военной операции. Более 20 автомобилей направили на помощь военнослужащим.

Как пояснили в республиканской службе судебных приставов, транспортные средства были конфискованы у жителей региона, которые неоднократно управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее подвергнутыми административному наказанию за аналогичные правонарушения. В соответствии с законодательством такие действия квалифицируются как уголовные преступления, что влечет за собой конфискацию машины.

Исполнительные документы поступили в службу судебных приставов, сотрудники которой установили местонахождение машин. После завершения всех предусмотренных законом юридических процедур десятки автомобилей были переданы представителям воинских подразделений.

Ранее в Башкирии на мать четверых детей незаконно оформили заем.