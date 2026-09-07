В Башкирии из-за жары и ветра усиливают меры пожарной безопасности

Как доложил на оперативном совещании в ЦУРе председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, в республике сохраняется высокая пожароопасная обстановка.
По его словам, в связи с установлением 4–5 класса пожарной опасности на территории 12 муниципалитетов, вводится особый противопожарный режим муниципального уровня.
«На текущей неделе пожароопасная обстановка сохранится. По прогнозу Башгидромета, в отдельных районах республики температура воздуха днём ожидается до +30 градусов с порывами ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим обращаем внимание жителей и гостей республики на необходимость неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности», — сказал Кирилл Первов.
Ранее в Башкирии синоптики дали разнородный прогноз на будущую неделю.
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