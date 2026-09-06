В Башкирии синоптики дали разнородный прогноз на будущую неделю

По данным синоптиков, в ближайшие дни в республике сохранится неустойчивая погода. В понедельник, 7 сентября, на северо-западе региона пройдут кратковременные дожди, днём возможны грозы. На остальной территории осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, умеренный, днём местами порывистый. Температура воздуха ночью +12…+17°, по востоку до +7°. Днём столбики термометров покажут +24…+29°, на северо-западе будет прохладнее — +18…+23°.

Во вторник, 8 сентября, дожди охватят почти всю республику, но будут кратковременными. Ветер сменится на южный, умеренный, с порывами до сильного. Ночью ожидается +8…+13°, днём +17…+22°, при этом на севере воздух прогреется до +27°.

В среду, 9 сентября, характер погоды сохранится: кратковременные дожди, ветер юго-восточный и южный, умеренный, местами порывистый. Ночью +8…+13°, днём +16…+21°.