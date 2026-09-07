В Башкирии 196 тысяч школьников изучают языки народов России

8 сентября в нашей стране отметят День языков народов России — праздник, учрежденный указом главы государства в ноябре 2025 года. Его цель — сохранить языковое многообразие страны и популяризировать родные языки.

Башкирия, где проживают представители множества национальностей, вносит заметный вклад в эту работу. Языки здесь воспринимаются не просто как средство общения, а как часть живого культурного наследия, передаваемого из поколения в поколение, подчеркнули в Башстате.

В школах и детских садах республики подход к использованию родных языков выстроен гибко. Основной язык обучения — русский, но при этом система позволяет изучать и осваивать родные языки в соответствии с выбранными учебными планами и программами.

«На начало этого учебного года в государственных и муниципальных образовательных организациях языки народов России (кроме русского), в качестве отдельного предмета изучали более 196 тысяч школьников. Из них башкирский язык выбрали 156,2 тысячи человек, татарский — 34,3 тысячи, марийский — 2,9 тысячи, чувашский — 2,2 тысячи, удмуртский язык, как предмет, изучали 595 учащихся», — говорится в сообщении Башстата.

Дошкольное образование также учитывает языковое разнообразие. К концу 2025 года в детских садах Башкирии воспитывались 186,2 тысячи детей. Из них 91,2% или 169,8 тысячи мальчишек и девчонок занимались на русском языке. Группы с обучением на башкирском посещали 18,8 тысячи воспитанников (10,1%), на татарском — 1,9 тысячи (1%). Более 200 малышей занимались в группах на чувашском и удмуртском языках.

Безусловно, важную роль в сохранении языков играют библиотеки. По данным министерства культуры РБ, к концу 2025 года библиотечная сеть республики насчитывала 1559 учреждений. Фонд литературы на языках народов России (кроме русского) составил 5,3 млн экземпляров — это 20,6% от общего объёма библиотечного фонда.

«Язык каждого народа — основа его культуры, которая вбирает в себя традиции, уважение к человеку, любовь к Отечеству и семье», — резюмировали статистики Башкирии.

Как ранее сообщил Башинформ, в Башкирии разработали методические рекомендации по соблюдению закона «О языках народов РБ».