Глава Башкирии поздравил школьников с победой в научных боях

Радий Хабиров на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе отметил достижения уфимских школьников на международном турнире Youth Physics Battles (YPhB) и лично поздравил Андрея Камского из инженерного лицея № 83 Уфы, Владислава Исянбаева из сибайского лицея № 3 и Богдана Середу из уфимского лицея № 161. Отдельно руководитель региона подчеркнул работу преподавателя Анны Шишкиной.

«В формате научных боев около 100 школьников из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и Кипра соревновались в знаниях по математике, физике, химии и информатике. Ильдар Маратович [министр просвещения РБ — прим. ред.], здорово! Порадовали наши школьники. Так оно и будет!» — сказал Радий Хабиров.

Напомним, международный турнир Youth Physics Battles (YPhB) прошел с 23 по 27 августа в Алматы.

Ранее Башинформ сообщал о том, что Башкортостан впервые вошел в топ-5 регионов России по результатам Всероссийской олимпиады школьников.