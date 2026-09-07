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12:48 (UTC+5), 07 Сентября 2026

Глава Башкирии поздравил школьников с победой в научных боях

Ребята из Уфы стали абсолютными чемпионами.

Школьники стали абсолютными чемпионами научных боев.
Фото: Скриншот видео | Пресс-служба Минпросвещения РБ
Наталья Овчарук
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Радий Хабиров на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе отметил достижения уфимских школьников на международном турнире Youth Physics Battles (YPhB) и лично поздравил Андрея Камского из инженерного лицея № 83 Уфы, Владислава Исянбаева из сибайского лицея № 3 и Богдана Середу из уфимского лицея № 161. Отдельно руководитель региона подчеркнул работу преподавателя Анны Шишкиной.

«В формате научных боев около 100 школьников из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и Кипра соревновались в знаниях по математике, физике, химии и информатике. Ильдар Маратович [министр просвещения РБ — прим. ред.], здорово! Порадовали наши школьники. Так оно и будет!» — сказал Радий Хабиров.

Напомним, международный турнир Youth Physics Battles (YPhB) прошел с 23 по 27 августа в Алматы.

Ранее Башинформ сообщал о том, что Башкортостан впервые вошел в топ-5 регионов России по результатам Всероссийской олимпиады школьников. 

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