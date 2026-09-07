Дмитрий Каретко возглавил медиадом «Вся Уфа»

Директором медиадома «Вся Уфа» официально назначен Дмитрий Каретко. Информацию «Башинформу» подтвердил сам телеведущий. Прямо сейчас его представляют коллективу, он проводит первое совещание в качестве руководителя организации.

Заместитель главы администрации Уфы Дмитрий Черенков в беседе с журналистом «Башинформа» уточнил, что распоряжение о его назначении подписано и. о. мэра города Рустамом Шариповым.

Напомним, Дмитрий Каретко – известный в республике телеведущий, спортивный комментатор и медиаменеджер, соавтор получившей телепремию «ТЭФИ» программы «Башкирские каникулы». На эту должность он перешел с поста заместителя генерального директора ТРК «Башкортостан».

Экс-руководитель «Всей Уфы» Юлия Юмагуена покинула пост по собственному желанию.