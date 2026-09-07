Дмитрий Каретко возглавил медиадом «Вся Уфа»

Директором медиадома «Вся Уфа» официально назначен Дмитрий Каретко. Информацию «Башинформу» подтвердил сам телеведущий. Прямо сейчас его представляют коллективу, он проводит первое совещание в качестве руководителя организации.
Заместитель главы администрации Уфы Дмитрий Черенков в беседе с журналистом «Башинформа» уточнил, что распоряжение о его назначении подписано и. о. мэра города Рустамом Шариповым.
Напомним, Дмитрий Каретко – известный в республике телеведущий, спортивный комментатор и медиаменеджер, соавтор получившей телепремию «ТЭФИ» программы «Башкирские каникулы». На эту должность он перешел с поста заместителя генерального директора ТРК «Башкортостан».
Экс-руководитель «Всей Уфы» Юлия Юмагуена покинула пост по собственному желанию.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.