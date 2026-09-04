Стало известно, кто может возглавить телеканал «Вся Уфа»

Как сообщил «Башинформу» собственный источник, новым директором «Всей Уфы» могут стать Дмитрий Каретко, Талгат Зайнуллин, Рамзит Абуляев и Галим Якупов.

Все перечисленные — известные в республике журналисты и медиаменеджеры с серьезным опытом управления. Дмитрий Каретко — замгендиректора ТРК «Башкортостан» по специальным проектам, соавтор получившей телепремию «ТЭФИ» программы «Башкирские каникулы». Талгат Зайнуллин — начальник управления по взаимодействию со СМИ администрации Уфы с большим опытом работы на телевидении, который начинал свою журналистскую карьеру в телекомпании «Вся Уфа» еще в период руководства ее первого директора Гузель Ибрагимовой. Рамзит Абуляев руководит отделом национального вещания ГТРК «Башкортостан». Галим Якупов – бывший руководитель гостелерадиохолдинга «Башкортостан».