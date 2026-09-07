Башкирия выбирает «Народного участкового»

По данным пресс-службы МВД по РБ, сегодня стартовал второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2026». Онлайн-голосование за лучших сотрудников полиции продлится с 7 по 16 сентября.

В финал региональных состязаний вышли 15 участковых уполномоченных, успешно прошедшие первый этап. По результатам предварительного интернет-отбора наибольшие симпатии жителей республики пока завоевали:

Лейтенант полиции Алексей Щукин (Отдел МВД России по Альшеевскому району) — 6104 голоса;

Капитан полиции Владимир Иванов (Отдел полиции №5 УМВД России по Уфе) — 5509 голосов;

Старший лейтенант полиции Айнур Такаев (Отдел МВД России по Туймазинскому району) — 2741 голос.

На странице конкурса любой желающий может отдать свой голос за одного из финалистов. В анкетах участников представлена информация о количестве раскрытых ими преступлений, рассмотренных обращений граждан, а также отзывы коллег и местных жителей.

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