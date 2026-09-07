Башкирия выбирает «Народного участкового»

По данным пресс-службы МВД по РБ, сегодня стартовал второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2026». Онлайн-голосование за лучших сотрудников полиции продлится с 7 по 16 сентября.
В финал региональных состязаний вышли 15 участковых уполномоченных, успешно прошедшие первый этап. По результатам предварительного интернет-отбора наибольшие симпатии жителей республики пока завоевали:
На странице конкурса любой желающий может отдать свой голос за одного из финалистов. В анкетах участников представлена информация о количестве раскрытых ими преступлений, рассмотренных обращений граждан, а также отзывы коллег и местных жителей.
Ранее житель Башкирии осуждён условно за нападение на полицейских.
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