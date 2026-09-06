В Белорецком районе снова заблудились туристы

В горах Южного Урала продолжается сезон «потеряшек»: с приходом тепла туристы всё чаще теряют тропу на спуске. Сегодня помощь потребовалась семье из Магнитогорска, которая поднялась на гору Арвяк вместе с шестилетним ребёнком.

На обратном пути взрослые сбились с маршрута и не могли найти дорогу вниз. Спасатели оперативно связались с ними и всё время держали связь. Чтобы помочь туристам сориентироваться, они использовали звуковые сигналы автомобиля — по ним семья смогла определить направление и выйти к месту, где их уже ждали.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Поход завершился благополучно.

Ранее ночью в лесу искали семилетнего ребёнка.